В майбутньому на Саміті миру обговорюватиметься шлях завершення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Участь Росії у Саміті миру

За словами Олафа Шольца, саме дводенна конференція у Швейцарії має "закласти фундамент для того, щоб ми могли говорити про мир за межами тих питань", які будуть обговорюватись на саміті.

Важливо! Україна винесла на саміт лише 3 головні питання з "формули миру". Йдеться про досягнення домовленостей щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення військовополонених і викрадених дітей.

Але головне питання, звичайно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру,

– підкреслив канцлер Німеччини в інтерв'ю.

Шольц додав, що через це в кінцевому підсумку має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України.

І тоді це також залежатиме від залучення Росії,

– підсумував Олаф Шольц.

Зверніть увагу! 24 Канал присутній на саміті й буде оперативно повідомляти про всі важливі деталі на сайті та в телеграмі.

Цього року Росію не запрошували на саміт