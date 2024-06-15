Зустріч проходить у Бюргенштоці і відбуватиметься 15 і 16 червня. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу, яка перебуває на Саміті миру у Швейцарії.

До теми У Швейцарії стартує Саміт миру: коли будуть перші результати

Єрмак висловився про перемовини України та Росії

Глава Офісу Президента наголосив, що жодного компромісу з незалежністю України та жодних поступок суверенітетом і територіальною цілісністю нашої держави за результатами цієї зустрічі – не буде.

Але, як сказав Єрмак, українська сторона дуже чітко ставиться до філософії формули миру та процедури Саміту миру.

Завтра ми, лідери, обговоримо принципи майбутнього спільного плану, який складатиметься з формули, запропонованою українською стороною. Але знову ж таки, ми дуже чесні та готові до дискусій щодо всіх думок відповідальних та цивілізованих країн,

– сказав глава ОП.