Об этом сообщили росСМИ, передает 24 Канал. Также вражеские пропагандисты отметили, что заключенные в 2022 году планировали взорвать суд.

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Кто устроил мятеж в ростовском СИЗО

РосСМИ пишут, что террористы, которых задержали в 2022 году, якобы намеревались взорвать Верховный суд КЧР – Карачаево-Черкесской Республики.

Тогда у бандитов "все было готово к теракту". Однако, их задержали и отправили в СИЗО. Вскоре должны были отправить по этапу.

По данным российских журналистов, сейчас террористы блокированы на небольшой территории изолятора. Передвигаться по учреждению якобы не могут.

Мятеж в российском СИЗО: смотрите видео

В сети пишут, что террористы, захватившие в заложники сотрудников СИЗО-1, пытаются проникнуть в хранилище, где есть огнестрельное оружие.

Также российские телеграм-каналы отметили, что осужденные по террористическим статьям за участие в ИГИЛ записали несколько видеосообщений. На кадрах видно, что они вооружены ножами и заточками.

Осужденные записали видео: смотрите видео

По данным росСМИ, заключенные якобы подтвердили, что являются членами ИГИЛ. Говорят, что захват не был спонтанным. Озвучили свои требования. В частности, машина, "зеленый коридор" и возможность покинуть страну. Один из заложников заявил, что они "настроены серьезно". Переговоры продолжаются.

Имена осужденных

РосСМИ пишут, что один из захватчиков в ростовском СИЗО осужден по делу о подготовке к теракту. На одном из видео с места событий стоит Тамерлан Гиреев, которому 36 лет. Также пропагандисты назвали имена еще двоих.

Акиев Шамиль – 27 лет и Цицкиев Азамат – 25 лет. Все родом из Ингушетии. Трое планировали теракт в здании верховного суда. Были задержаны в 2022 году, в декабре 2023 года приговорены к разным срокам.

Участники мятежа в СИЗО / Фото из росСМИ