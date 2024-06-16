Про це повідомляють російські телеграм-канали. За даними місцевих, на станції буцімто сталася аварія, передає 24 Канал.

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У Ростові була "світломузика"

У місцевих телеграм-каналах близько 22 години за київським часом писали, що в мікрайоні Будгородку чули, як "щось сильно загорілося на підстанції". Через це, за словами росіян, "моргнуло світло по всьому району, а також щось блиснуло у небі".

У Ростові щось блиснуло на підстанції: дивіться відео

Жителі районів ЗЖМ, Олександрівки, СЖМ, Левенцівки, Суворовського. Сільмашу у Ростові також писали, що теж блиснуло світло. Також на кадрах можна почути і звуки вибуху.

Момент з блиском світла у Ростові: дивіться відео

Також у мережі поширили відео, де видно дим на цій підстанції Ростова після того, як у всьому місті моргнуло світло.

У Ростові бачили стовп диму біля підстанції: дивіться відео

Один з очевидців, який живе навпроти електростанції на Малиновському/Доваторі розповів, що "жодних безпілотників і ракет не було, але факт аварії є". Зараз, за словами росіянина, на місці працюють електрики та пожежники.

На підстанції у Ростові працюють екстрені служби: дивіться відео

Однак причини задимлення поки невідомі. Місцева влада ситуацію поки що не коментувала.

Варто зазначити, що разом із цим над територією Росії вже почали фіксувати невідомі дрони. Зокрема, російське міністерство оборони вже відзвітувалося, що пізно ввечері 16 червня сили ППО Росії "збили український безпілотник над Краснодарським краєм". Хоча доказів своїм словам окупанти, як завжди, не навели.

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