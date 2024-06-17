Так, на территории Липецкой области вводился режим воздушной опасности. Тамошний губернатор Артамонов заявлял об украинских беспилотниках.

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Прилетело где-то возле завода

Впоследствии Артамонов рассказал, что над Липецком сбили украинский БпЛА.

"БпЛА подавлен над Липецком. На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет", – глава области в телеграмм-канале.

Позже чиновник сказал о том, что еще два БпЛА были подавлены над промышленной территорией города.

В то же время местные жители сообщали о взрывах и дыме над тракторным заводом.

Речь идет о так называемом ОАО "Липецкий трактор". В 2009 году из структуры общества было выделено производство шасси для военной техники "Липецкий завод гусеничных тягачей", оборонное предприятие, которое является производителем модернизированных самоходных гусеничных тягачей для зенитно-ракетных комплексов С-300В, С-300ВМ и "Антей 2500".

Следует отметить, что по состоянию на 6:45 в Липецке продолжает действовать желтый уровень воздушной тревоги.

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Напомним, что в прошлом месяце Липецк уже находился под ударом. Тогда дроны тоже атаковали промышленную зону города.

В Воронеже тоже неспокойно

Так, губернатор Воронежской области Гусев сообщил, что ночью над территорией региона было якобы уничтожено два дрона. Не забыл российский чиновник повторить традиционную мантру о том, что пострадавших и разрушений нет.

Между тем в сети местные делятся видео, на котором беспилотник пролетает прямо над их головами.

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