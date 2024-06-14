В ночь на 14 июня огромные языки пламени облизывали конструкторское бюро "Сухого", которое производит "сушки". Об этом сообщили росСМИ.

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Горел производитель авиатехники

Где-то в половине десятого вечера российские телеграмм-каналы начали рассказывать о сильном пожаре в столице. Отмечалось, что пожар возник в конструкторском бюро "Сухого", как является одним из ведущих предприятий по разработке авиатехники.

Позже в МЧС заявили, что горит здание, которое не используется. Информации о пострадавших нет.

Впоследствии в ведомстве отметили, что площадь возгорания увеличилась. Огонь охватил 800 квадратных метров. Около 01:00 пожар удалось локализовать.

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Справка: Опытно-конструкторское бюро П. А. Сухого - советская и российская организация – разработчик авиационной техники, создано еще в 1939 году. Стоит за разработкой истребителей Су-27, Су-30, Су-32, Су-33, Су-47.

Напомним, что пожар в помещении КБ "Сухого" не единственное происшествие, которое случилось с российской столицей. Вчера ей пришлось пройти не только через огонь, но и воду. Сильный ливень превратил улицы города в реки, вода заполнила торговые центры, парковки, просочилась даже в многоэтажные дома, где вытекала из светильников и включателей.

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