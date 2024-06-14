Об этом пишут российские телеграм-каналы. В то же время местные власти традиционно заявляют о якобы "успешном отражении атаки", передает 24 Канал.
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Тревожная ночь в Морозовске
Ночь на 14 июня выдалась тревожной для жителей Ростовской области. Так, в Таганроге и Морозовске местные жители жаловались на сигналы воздушной тревоги и дроны, которые никто не сбивал.
Россияне жалуются на атаку дронов / Скриншоты Сергея Стерненко
Известно, что взрывы раздавались вблизи российского аэродрома "Морозовск". Там базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк России вместе с истребителями типа Су-34, Су-24 и Су-24М.
В сети пишут, что после атаки в Морозовске также исчез свет и вспыхнул пожар, столб дыма от которого видно из разных уголков города.
Пожар в Морозовске 14 июня 2024 года / Фото из сети
Пожар в Морозовске после атаки дронов / Фото из сети
Однако местные власти лишь впоследствии прокомментировали ситуацию в Морозовске. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев традиционно рассказал о якобы "успешной работе пе-ве-о", добавил, что никто не пострадал, однако "последствия на земле уточняются".
Впоследствии он добавил, что из-за атаки исчезло электроснабжение в некоторых районах Морозовска. Поэтому приходится переключать россиян на резервную систему питания.
Российское минобороны уже отчиталось о "сбивании" 70 беспилотников над Ростовской областью. Очевидно, "успешным сбиванием" россияне считают и пожар в Морозовске, и исчезновение электроснабжения в нескольких районах города.
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Взрывы раздавались в Воронежской области
В ночь на 14 июня взрывы раздавались также и в Воронежской области. Там также заявляли об атаке беспилотников.
Как пишут в сети, дроны атаковали нефтебазу в Лескинском районе. Там вспыхнули резервуары с топливом.
В то же время местные власти заявили, что возгорание якобы не допущено и традиционно сообщили, что никто не пострадал.