Об этом пишут российские телеграм-каналы. В то же время местные власти традиционно заявляют о якобы "успешном отражении атаки", передает 24 Канал.

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Тревожная ночь в Морозовске

Ночь на 14 июня выдалась тревожной для жителей Ростовской области. Так, в Таганроге и Морозовске местные жители жаловались на сигналы воздушной тревоги и дроны, которые никто не сбивал.

Россияне жалуются на атаку дронов / Скриншоты Сергея Стерненко

Известно, что взрывы раздавались вблизи российского аэродрома "Морозовск". Там базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк России вместе с истребителями типа Су-34, Су-24 и Су-24М.

В сети пишут, что после атаки в Морозовске также исчез свет и вспыхнул пожар, столб дыма от которого видно из разных уголков города.



Пожар в Морозовске 14 июня 2024 года / Фото из сети



Пожар в Морозовске после атаки дронов / Фото из сети

Однако местные власти лишь впоследствии прокомментировали ситуацию в Морозовске. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев традиционно рассказал о якобы "успешной работе пе-ве-о", добавил, что никто не пострадал, однако "последствия на земле уточняются".

Впоследствии он добавил, что из-за атаки исчезло электроснабжение в некоторых районах Морозовска. Поэтому приходится переключать россиян на резервную систему питания.

Российское минобороны уже отчиталось о "сбивании" 70 беспилотников над Ростовской областью. Очевидно, "успешным сбиванием" россияне считают и пожар в Морозовске, и исчезновение электроснабжения в нескольких районах города.

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Взрывы раздавались в Воронежской области

В ночь на 14 июня взрывы раздавались также и в Воронежской области. Там также заявляли об атаке беспилотников.

Как пишут в сети, дроны атаковали нефтебазу в Лескинском районе. Там вспыхнули резервуары с топливом.

В то же время местные власти заявили, что возгорание якобы не допущено и традиционно сообщили, что никто не пострадал.