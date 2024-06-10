Так, в результате удара по нефтезаводу россияне потеряли кучу нефти и нефтепродуктов, общей стоимостью в несколько сотен тысяч долларов. В ВСУ отметили, что будут бить врага и в дальнейшем.
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Удар по Новошахтинскому НПЗ
В Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают методическую работу уничтожения нефтеперерабатывающей отрасли России. В частности, 5 июня украинскими дронами им удалось поразить Новошахтинский завод нефтепродуктов, что в Ростовской области.
По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 миллионов долларов,
– пишут украинские защитники.
Там добавили, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно затрудняют выполнение оккупантами задач в ходе вооруженной агрессии против Украины.
"Бьем врага дальше! Вместе победим! Слава Украине", – написали в Генштабе.
Попадание по Новошахтинскому нефтезаводу: смотрите видео
Что известно об атаке на НПЗ
- Ночью 5 июня на Новошахтинском НПЗ прогремели мощные взрывы. Производство расположенное в Ростовской области, примерно в 60 километрах к северу от Ростова-на-Дону. Это единственное такое предприятие, функционирующее в Ростовской области.
- Несмотря на это, Новошахтинский НПЗ – крупнейший поставщик нефтепродуктов на Юге России. По приблизительным данным, в 2020 году завод получил доход в 115,8 миллиарда рублей.
- Новошахтинский НПЗ расположен всего в 7 километрах от украинской границы в Донецкой области. Впрочем, речь идет о территории, которые с 2014 года находятся под российской оккупацией.
- Стоит отметить, что и до этого Новошахтинский НПЗ уже дважды атаковали БпЛА – 13 марта этого года и 22 июня 2022 года.
- Россияне выучили урок, поэтому придумали "защиту" в виде специальных тросов от дронов. Однако такое "ноу-хау" не уберегло нефтезавод от попадания. Эксперты указывают, что этот способ неэффективен и может уберечь только от дронов с малым зарядом.