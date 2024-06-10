Так, внаслідок удару по нафтозаводу росіяни втратили купу нафти та нафтопродуктів, загальною вартістю у декілька сотень тисяч доларів. У ЗСУ зазначили, що будуть бити ворога й надалі.
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Удар по Новошахтинському НПЗ
У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують методичну роботу знищення нафтопереробної галузі Росії. Зокрема, 5 червня українськими дронами їм вдалося уразити Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області.
За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 мільйона тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 мільйонів доларів,
– пишуть українські оборонці.
Там додали, що удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання окупантами завдань в ході збройної агресії проти України.
"Б’ємо ворога далі! Разом переможемо! Слава Україні", – написали у Генштабі.
Влучання по Новошахтинському нафтозаводу: дивіться відео
Що відомо про атаку на НПЗ
- Уночі 5 червня на Новошахтинському НПЗ пролунали потужні вибухи. Виробництво розташоване в Ростовській області, за приблизно 60 кілометрів на північ від Ростова-на-Дону. Це єдине таке підприємство, що функціонує у Ростовській області.
- Попри це, Новошахтинський НПЗ – найбільший постачальник нафтопродуктів на Півдні Росії. За приблизними даними, у 2020 році завод отримав дохід у 115,8 мільярда рублів.
- Новошахтинський НПЗ розташований усього за 7 кілометрів від українського кордону в Донецькій області. Втім, йдеться про території, які з 2014 року перебувають під російською окупацією.
- Варто зазначити, що й до цього Новошахтинський НПЗ вже двічі атакували БпЛА – 13 березня цього року та 22 червня 2022 року.
- Росіяни вивчили урок, тому придумали "захист" у вигляді спеціальних тросів від дронів. Проте таке "ноу-хау" не уберегло нафтозавод від влучання. Експерти вказують, що цей спосіб неефективний і може вберегти лише від дронів з малим зарядом.