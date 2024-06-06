Журналісти опублікували супутниковий знімок, зроблений 6 червня, на якому видно наслідки пожежі після атаки дронів на Новошахтинський НПЗ.
Читайте також США досі чітко не сформулювали критерії для ЗСУ щодо ударів по Росії, – ISW
Наслідки удару по НПЗ
Удар припав на установку ЕЛОУ-АВТ-2,5, призначену для одержання зріджених вуглеводневих газів. На відео, яке підтверджує геолокацію пожежі, можна побачити, що одну з частин установки закрили спеціальними тросами від дронів.
Варто зазначити, що й до цього Новошахтинський НПЗ вже двічі атакували БпЛА – 13 березня цього року та 22 червня 2022 року.
Як випливає з відкритої інформації в мережі, експерти оцінили подібний спосіб захисту як неефективний, оскільки "кріплення тросів на меншій відстані захищатиме лише від БпЛА з мінімальним зарядом або саморобних, з боєприпасом кумулятивного типу,
– повідомляють журналісти.
Раніше такими ж сітками від дронів накривали резервуари на Слов'янському НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.
Супутникові знімки наслідків атаки Новошахтинського НПЗ / Фото: "Радіо Свобода"
Дрони атакували завод у Новошахтинську: що відомо
- В ніч на 6 червня на Новошахтинському заводі нафтопродуктів в Ростовській області прогриміли вибухи та почалася сильна пожежа.
- Варто зазначити, що Новошахтинський завод нафтопродуктів знаходиться приблизно за 60 кілометрів на північ від Ростова. Це єдиний НПЗ у Ростовській області.
- Окупанти почали гасити вогонь, однак цю роботу довелося припинити. За словами губернатора Ростовської області Голубєва, гасіння пожежі призупинили через повторну атаку.