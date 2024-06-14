Об инциденте на Белгородщине написали ряд телеграмм-каналов, передает 24 Канал.

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Взрыв в Шебекино

Губернатор Белгородской области написал, что в окрестностях Шебекино произошел взрыв. Уже традиционно местные власти заявили, что пострадавших нет, а причины "инцидента" сейчас выясняются.

Повреждены 10 частных домов и одна машина. На месте работают оперативные службы,

– говорится в сообщении.

После мощного взрыва над городом поднялся большой столб черного дыма. В местных чатах призывают жителей района Титовка в пригороде Шебекино "до утра воздержаться от прогулок".

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Судя по фото, которые публикуют россияне, взрыв был мощным, а в домах жителей Щебекино повыносило стекла.

Стоит отметить, что в Белгородской области в целом участились случаи, когда самолеты оккупантов сбрасывают бомбы на свою же территорию.

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