Об инциденте на Белгородщине написали ряд телеграмм-каналов, передает 24 Канал.
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Взрыв в Шебекино
Губернатор Белгородской области написал, что в окрестностях Шебекино произошел взрыв. Уже традиционно местные власти заявили, что пострадавших нет, а причины "инцидента" сейчас выясняются.
Повреждены 10 частных домов и одна машина. На месте работают оперативные службы,
– говорится в сообщении.
После мощного взрыва над городом поднялся большой столб черного дыма. В местных чатах призывают жителей района Титовка в пригороде Шебекино "до утра воздержаться от прогулок".
В российском Шебекино прогремел взрыв: смотрите видео
Судя по фото, которые публикуют россияне, взрыв был мощным, а в домах жителей Щебекино повыносило стекла.
Стоит отметить, что в Белгородской области в целом участились случаи, когда самолеты оккупантов сбрасывают бомбы на свою же территорию.
Белгородскую область атакуют HIMARS
- 11 июня в Белгородище раздавались взрывы. По данным информресурсов, в результате удара HIMARS в тот день погибло 7 кремлевских солдат.
- Как отмечают информационные источники, под ударом американской реактивной системы HIMARS были позиции российских войск в районе Борисовки – поселка в 18 километрах от границы. Вероятно, атаковали врага именно 2 ракеты.
- В то же время паблики утверждают, что во время обстрела были повреждены 9 домов, 5 легковушек и один грузовик, принадлежавших военным России.
- В конце мая официальные источники сообщили, что США разрешили Украине наносить удары по России американским оружием. В частности, в распоряжении украинских защитников для такого дела есть системы HIMARS