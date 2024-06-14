Про інцидент на Бєлгородщині написали низка телеграм-каналів, передає 24 Канал.
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Вибух у Шебекіно
Губернатор Бєлгородської області написав, що на околицях Шебекіно трапився вибух. Вже традиційно місцева влада заявила, що постраждалих немає, а причини "інциденту" наразі з'ясовуються.
Пошкоджено 10 приватних будинків та одну машину. На місці працюють оперативні служби,
– йдеться у повідомленні.
Після потужного вибуху над містом піднявся великий стовп чорного диму. В місцевих чатах закликають мешканців району Титівка в передмісті Шебекіно "до ранку утриматися від прогулянок".
В російському Шебекіно пролунав вибух: дивіться відео
Судячи з фото, які публікують росіяни, вибух був потужним, а в оселях мешканців Щебекіно повиносило шибки.
Варто зазначити, що у Бєлгородській області загалом почастішали випадки, коли літаки окупантів скидають бомби на свою ж теріторію.
Бєлгородщину атакують HIMARS
- 11 червня на Бєлгородищні лунали вибухи. За даними інформресурсів, унаслідок удару HIMARS того дня загинуло 7 кремлівських солдатів.
- Як зазначають інформаційні джерела, під ударом американської реактивної системи HIMARS були позиції російських військ в районі Борисівки – селища за 18 кілометрів від кордону. Ймовірно, атакували ворога саме 2 ракети.
- Водночас пабліки стверджують, що під час обстрілу було пошкоджено 9 будинків, 5 легковиків та одну вантажівку, що належали військовим Росії.
- Наприкінці травня офіційні джерела повідомили, що США дозволили Україні завдавати ударів по Росії американською зброєю. Зокрема, у розпорядженні українських захисників для такого діла є системи HIMARS