В четверг, 13 июня, телеграм-паблики сообщили детали взрывов в Белгородской области, раздававшихся 11 июня, – передает 24 Канал. По данным информресурсов, в результате удара HIMARS в тот день погибло 7 бойцов.

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Белгородщина под прицелом HIMARS

Как отмечают информационные источники, под ударом американской реактивной системы HIMARS были позиции российских войск в районе Борисовки – поселка в 18 километрах от границы. Вероятно, атаковали врага именно 2 ракеты.

Погибло семь российских военных. Атака, по сообщению источника, осуществлялась двумя ракетами, вероятно, из РСЗО HIMARS,

– пишет телеграм-канал.

В то же время паблики утверждают, что во время обстрела были повреждены 9 домов, 5 легковушек и один грузовик, принадлежавших военным России. Власти региона сразу обвинили Вооруженные Силы Украины в атаке.

Где расположена Борисовка, которую атаковали HIMARS: смотрите на карте от Google maps

Губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что гражданские не пострадали. Параллельно телеграм-каналы публиковали фото густого черного дыма. Российский чиновник поспешил объяснить, что якобы произошло возгорание сухой травы.

Произошло возгорание сухой травы. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован,

– акцентировал Гладков.

На кадрах из Борисовки, что распространяли паблики, виднеется огромный черный дым, который поднимается в небо. Местные сделали фото с разных ракурсов – разных уголков поселка городского типа, в котором проживает около 12 тысяч человек.

Густой черный дым в Борисовке на Белгородщине / Фото с телеграм-каналов

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Добавим, что HIMARS – это высокомобильная реактивная система залпового огня. Предназначена установка для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны и огневой поддержки, грузового транспорта противника.

В конце мая сначала СМИ, а затем официальные источники сообщили, что США разрешили Украине наносить удары по России американским оружием. В частности, в распоряжении украинских защитников для такого дела есть системы HIMARS, однако отнюдь не ракеты ATACMS.