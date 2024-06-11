Технологии искусственного интеллекта всего за несколько лет уже изменили мир. Нейросети позволяют создавать совершенные видео-, аудио- и графические фейки, которые распространяют через соцсети тоталитарные режимы по всему миру. Сгенерированными картинками пользуются и обычные злоумышленники.
Другой уровень – это технологии, которые помогают правительствам контролировать общество. В частности, говорится о технологии распознавания лиц. Один из ее разработчиков – компания Amazon, которую обвинили в продаже технологии России уже после полномасштабного вторжения в Украину. В то же время партнер России, Китай, имеет собственных разработчиков этой технологии, которую он тестирует на народе уйгуров.
Чем опасна такая технология в руках России и других диктатур – читайте в материале 24 Канала.
В чем обвиняют Amazon: продажа в Россию и собственный мораторий
В начале июня в Financial Times написали, что экс-сотрудник Amazon Чарльз Форрест обвинил компанию в нарушении санкций Великобритании. Американский техногигант якобы продал Москве технологию распознавания лица Amazon Rekognition уже после полномасштабного вторжения в Украину.
Что такое Amazon RekognitionAmazon Rekognition – это продукт Amazon Web Services, который позволяет анализировать изображения, стриминги и архивные видео с помощью машинного обучения.
Бесплатный пакет позволяет анализировать тысячи изображений в месяц, отмечается в русскоязычной версии сайта продукта. Технология, в частности, может распознавать знаменитостей и бренды, модерировать контент и работать в "умном доме".
Экс-сотрудник Amazon утверждает, что его несправедливо уволили в 2023 году после того, как он обвинил Amazon в противоправных действиях в ряде вопросов с ноября 2022 года по май 2023 года. Обвинения представили Лондонскому трибуналу по вопросам занятости на слушаниях в июне.
Камеры наблюдения / Sacha T'Sas / Unsplash
Форрест заявил, что Amazon заключил соглашение с российской компанией VisionLabs о предоставлении доступа к ее технологии распознавания лица Rekognition. По материалам трибунала, это было сделано через подставную компанию в Нидерландах. Форрест также обвинил Amazon в нарушении собственного моратория на передачу полиции технологий распознавания лиц, введенных после убийства Джорджа Флойда.
Amazon отрицает обвинения.
"Мы считаем, что претензии необоснованны, и с нетерпением ждем возможности продемонстрировать это через судебный процесс, – сказал пресс-секретарь Amazon. – Исходя из имеющихся доказательств и платежных записей, Amazon Web Services не продавала услуги Amazon Rekognition VisionLabs".
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Как утверждают в Amazon, Форреста уволили за "грубое неправомерное поведение" после того, как он отказался работать в часы, предусмотренные контрактом, не отвечал на электронные письма и не посещал встречи. Amazon также опровергла утверждение, что предоставила полиции технологию распознавания лиц, однако добавила в судебном деле, что "самоналоженный мораторий не является юридическим обязательством".
Опасна ли эта технология в руках России
Принципиально передача этой технологии России ничем не угрожает, считает Александр Краковецкий, специалист по искусственному интеллекту, соучредитель компаний DevRain, DonorUA и Chatty.ai.
"Есть много других технологий идентификации лиц, включая открытый программный код, которые опубликованы на GitHub в открытом доступе", – рассказал Краковецкий в комментарии 24 Каналу.
Есть там, конечно, интересные фичи типа "Face compare and search", которые потенциально могут использоваться для идентификации фото людей, собранных из соцсетей, в частности, для идентификации погибших солдат. Но опять же есть много легальных поставщиков таких решений и еще больше нелегальных. Те же китайцы могут дать значительно лучшие технологии для распознавания, которые они используют для контроля уйгуров,
– считает эксперт.
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Как Китай контролирует народ уйгуров с технологией распознавания лиц
Китай широко использует технологию распознавания лиц, интегрированную в сеть камер по всей стране, для поиска представителей уйгурского народа исключительно по их внешнему виду.
По данным источников The New York Times и полицейскими базами данных Китая, китайские власти настроили сеть слежки, включая отслеживание ДНК людей и распознавание лиц по всему Китаю. Уйгуров отслеживают не только на их родине, но и на востоке страны, где сосредоточены крупные города, в частности в прибрежной провинции Фуцзянь.
Представитель уйгурского народа в Китае / Wikimedia
Над разработкой программного обеспечения для распознавания лиц уйгуров работают китайские стартапы. Они замаскировано описывают свою работу – так компания CloudWalk отмечала, что ее технология может распознавать "чувствительные группы людей".
Мониторят не только этничность, но и эмоции
Систему камер, которая использует искусственный интеллект и распознавание лиц, чтобы выявить состояние эмоций, испытали на уйгурах в Синьцзяне.
В 2021 году BBC писала, что Китай установил в полицейских отделах в Синьцзяне камеры, распознающие эмоции. Инженер-программист, который работает над этой системой, на условиях анонимности рассказал об этом британскому изданию. Компания, в которой он работал, также не разглашалась.
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Китайское правительство использует уйгуров как подопытных для различных экспериментов так же, как крыс используют в лабораториях,
– сказал инженер BBC.
Камеры обнаружения эмоций устанавливают на расстоянии трех метров от человека. Инженер сравнил ее с детектором лжи, но более продвинутым. Полицейские также используют кресла с фиксаторами запястий для ограничения передвижения уйгуров. По словам источника BBC, система искусственного интеллекта умеет выявлять и анализировать даже малейшие изменения в выражении лица и порах кожи. Программа создает круговую диаграмму, где красный сегмент представляет негативное или тревожное состояние человека.
Диаграмма эмоций / BBC
Факт получения или неполучения Россией технологии Amazon уже не имеет принципиального значения – Китай может продать или предоставить агрессору даже более развитые технологии, уже протестированные на уйгурах. А Россия, в свою очередь, может использовать их для контроля собственного населения или для геноцида на временно оккупированных территориях Украины.