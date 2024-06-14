Про це пишуть російські телеграм-канали. Водночас місцева влада традиційно заявляє про нібито "успішне відбиття атаки", передає 24 Канал.

До теми Ймовірно, впав КАБ: у російському Шебекіно пролунав гучний вибух

Тривожна ніч у Морозовську

Ніч проти 14 червня видалася тривожною для жителів Ростовської області. Так, у Таганрозі й Морозовську місцеві жителі бідкалися на сигнали повітряної тривоги та дрони, які ніхто не збивав.

Росіяни бідкаються на атаку дронів / Скриншоти Сергія Стерненка

Відомо, що вибухи лунали поблизу російського аеродрому "Морозовськ". Там базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Росії разом з винищувачами типу Су-34, Су-24 й Су-24М.

У мережі пишуть, що після атаки у Морозовську також зникло світло й спалахнула пожежа, стовп диму від якої видно з різних куточків міста.



Пожежа в Морозовську 14 червня 2024 року / Фото з мережі



Пожежа в Морозовську після атаки дронів / Фото з мережі

Однак місцева влада лише згодом прокоментувала ситуацію в Морозовську. Так, губернатор Ростовської області Васілій Голубєв традиційно розповів про нібито "успішну роботу пе-ве-о", додав, що ніхто не постраждав, однак "наслідки на землі уточнюються".

Згодом він додав, що через атаку зникло електропостачання в деяких районах Морозовська. Тому доводиться перемикати росіян на резервну систему живлення.

Російське міноборони вже відзвітувало про "збиття" 70 безпілотників над Ростовською областю. Вочевидь, "успішним збиттям" росіяни вважають і пожежу в Морозовську, і зникнення електропостачання в кількох районах міста.

Важливо Знищено 1,5 мільйона тонн нафти: у Генштабі розповіли деталі удару по Новошахтинському НПЗ

Вибухи лунали в Воронезькій області

У ніч проти 14 червня вибухи лунали також і у Воронезькій області. Там також заявляли про атаку безпілотників.

Як пишуть у мережі, дрони атакували нафтобазу в Ліскінському районі. Там спалахнули резервуари з паливом.

Водночас місцева влада заявила, що загоряння буцімто недопущене й традиційно повідомила, що ніхто не постраждав.