Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв станом на ранок 14 червня
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"У Ліскінському районі Воронезької області з надмалої висоти було здійснено спробу атаки нафтобази українськими безпілотними літальними засобами. Кілька БПЛА незначно пошкодили резервуари з паливом. Загоряння не допущено. Постраждалих немає", – повідомив Гусєв.
Наслідки уточнюють
За його словами, на місці події працюють оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки.
"Пошкодження об'єкта уточнюються. На поточний момент даних про нові загрози атаки БПЛА в регіоні немає", — додав згодом окупант.
Росіяни заявили про 5 дронів
Про атаку безпілотників також повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Росії Олексій Смірнов.
"Бійці ППО збили вже 5 українських БПЛА літакового типу в курському небі", — написав Смірнов.
Вибухи в Росії: актуально
- У Морозовську в Ростовській області 14 червня лунали вибухи та виникла пожежа. У деяких будинках жителів зникло світло. В місті розташований військовий аеродром, де базуються винищувачі Су-34, Су-24 та Су-24М.
- Також напередодні спалахнула пожежа в Москві – у будівлі дослідно-конструкторського бюро "Сухого" (ОКБ "Сухого").
- 13 червня у передмісті Шебекіно у Бєлгородській області росіяни самі скинули на себе авіабомбу.