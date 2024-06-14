Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв станом на ранок 14 червня

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"У Ліскінському районі Воронезької області з надмалої висоти було здійснено спробу атаки нафтобази українськими безпілотними літальними засобами. Кілька БПЛА незначно пошкодили резервуари з паливом. Загоряння не допущено. Постраждалих немає", – повідомив Гусєв.

Наслідки уточнюють

За його словами, на місці події працюють оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

"Пошкодження об'єкта уточнюються. На поточний момент даних про нові загрози атаки БПЛА в регіоні немає", — додав згодом окупант.

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Про атаку безпілотників також повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Росії Олексій Смірнов.

"Бійці ППО збили вже 5 українських БПЛА літакового типу в курському небі", — написав Смірнов.

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