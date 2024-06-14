Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев по состоянию на утро 14 июня
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"В Лескинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была предпринята попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами. Несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет", – сообщил Гусев.
Последствия уточняют
По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
"Повреждения объекта уточняются. На текущий момент данных о новых угрозах атаки БПЛА в регионе нет", - добавил впоследствии оккупант.
Россияне заявили о 5 дронах
Об атаке беспилотников также сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области России Алексей Смирнов.
"Бойцы ПВО сбили уже 5 украинских БПЛА самолетного типа в курском небе", - написал Смирнов.
Взрывы в России: актуально
- В Морозовске в Ростовской области 14 июня раздавались взрывы и возник пожар. В некоторых домах жителей пропал свет. В городе расположен военный аэродром, где базируются истребители Су-34, Су-24 и Су-24М.
- Также накануне вспыхнул пожар в Москве – в здании опытно-конструкторского бюро "Сухого" (ОКБ "Сухого").
- 13 июня в пригороде Шебекино в Белгородской области россияне сами сбросили на себя авиабомбу.