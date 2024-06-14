У ніч проти 14 червня величезні язики полум'я облизували конструкторське бюро "Сухого", яке виготовляє "сушки". Про це повідомили росЗМІ.

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Горів виробник авіатехніки

Десь о пів на десяту вечора російські телеграм-канали почали розповідати про сильну пожежу у столиці. Зазначалося, що пожежа виникла у конструкторському бюро "Сухого", як є одним із провідних підприємств з розробки авіатехніки.

Пізніше у МНС заявили, що палає будівля, яка не використовується. Інформації про постраждалих немає.

Згодом у відомстві зазначили, що площа загоряння збільшилася. Вогонь охопив 800 квадратних метрів. Близько 1 ночі пожежу вдалося локалізувати.

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Довідка: Дослідно-конструкторське бюро П. О. Сухого - радянська та російська організація – розробник авіаційної техніки, створене ще у 1939 році. Стоїть за розробкою винищувачів Су-27, Су-30, Су-32, Су-33, Су-47.

Нагадаємо, що пожежа у приміщенні КБ "Сухого" не єдина пригода, яка трапилася з російською столицею. Вчора їй довелося пройти не лише через вогонь, але й воду. Сильна злива перетворила вулиці міста на ріки, вода заполонила торгові центри, парковки, просочилася навіть у багатоповерхові будинки, де витікала зі світильників і вмикачів.

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