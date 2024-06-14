У ніч проти 14 червня величезні язики полум'я облизували конструкторське бюро "Сухого", яке виготовляє "сушки". Про це повідомили росЗМІ.
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Горів виробник авіатехніки
Десь о пів на десяту вечора російські телеграм-канали почали розповідати про сильну пожежу у столиці. Зазначалося, що пожежа виникла у конструкторському бюро "Сухого", як є одним із провідних підприємств з розробки авіатехніки.
Пізніше у МНС заявили, що палає будівля, яка не використовується. Інформації про постраждалих немає.
Згодом у відомстві зазначили, що площа загоряння збільшилася. Вогонь охопив 800 квадратних метрів. Близько 1 ночі пожежу вдалося локалізувати.
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Нагадаємо, що пожежа у приміщенні КБ "Сухого" не єдина пригода, яка трапилася з російською столицею. Вчора їй довелося пройти не лише через вогонь, але й воду. Сильна злива перетворила вулиці міста на ріки, вода заполонила торгові центри, парковки, просочилася навіть у багатоповерхові будинки, де витікала зі світильників і вмикачів.
Остання "бавовна" у Росії
- Уночі низка регіонів країни – агресорки, а також окупований Крим зазнали атаки безпілотників. За твердженням міноборони Росії, 70 дронів вдарили по Ростовській області, по два атакували Бєлгородську та Волгорадську, по 6 БпЛА літали над Воронезькою та Курською областями. Ще один дрон був помічений над Кримом.
- Росіяни частково визнали пошкодження, завдані атакою. Зокрема, вони розповіли про уражений резервуар нафтобази у Воронезькій області.
- У Ростовській області тим часом під ударами перебував військовий аеродром Морозовськ. Відомо, що там базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Росії разом з винищувачами типу Су-34, Су-24 й Су-24М.