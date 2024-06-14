Росіяни заявляють про атаку близько 90 БпЛА на регіони держави-агресорки та на Крим. Водночас там, як завжди, наполягають, на успішній роботі ППО, передає 24 Канал.
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Ворог визнав пошкодження
У Росії заявляють, що сили ППО за ніч перехопили та знищили 70 безпілотників над територією тільки Ростовської області.
У ворожому оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що цієї ночі було "припинено спробу" здійснити атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Росії та окупованого українського Криму:
- ️70 дронів – у Ростовській області,
- ️2 БпЛА – у Бєлгородській області,
- ️2 дрони – у Волгоградській області,
- ️6 безпілотників – у Воронезькій області,
- ️6 БпЛА у Курській області,
- ️1 – над тимчасово окупованим Кримом.
У Росії навіть визнали частину пошкоджень. Там заявили, що у Воронезькій області "незначно пошкоджено резервуар нафтобази", який не використовується. Водночас варто пам'ятати, що росіяни постійно приховують будь-які пошкодження та применшують їх.
На аеродромі Морозовськ лунали вибухи
- У Ростовській області в ніч на 14 червня пролунали потужні вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів, після яких спалахнули пожежі в місті, а також зникло світло. Про це пишуть російські телеграм-канали. Водночас місцева влада традиційно заявляє про нібито "успішне відбиття атаки".
- Так, у Таганрозі й Морозовську місцеві жителі бідкалися на сигнали повітряної тривоги та дрони, які ніхто не збивав. Відомо, що вибухи лунали поблизу російського аеродрому Морозовськ. Там базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Росії разом з винищувачами типу Су-34, Су-24 й Су-24М.
- У мережі пишуть, що після атаки у Морозовську також зникло світло й спалахнула пожежа, стовп диму від якої видно з різних куточків міста.