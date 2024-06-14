Россияне заявляют об атаке около 90 БпЛА на регионы государства-агрессора и на Крым. В то же время там, как всегда, настаивают, на успешной работе ПВО, передает 24 Канал.

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Враг признал повреждения

В России заявляют, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 70 беспилотников над территорией только Ростовской области.

Во вражеском оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что этой ночью была "пресечена попытка" осуществить атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории России и оккупированного украинского Крыма:

️70 дронов – в Ростовской области,

️2 БпЛА – в Белгородской области,

️2 дрона – в Волгоградской области,

️6 беспилотников – в Воронежской области,

️6 БпЛА в Курской области,

️1 – над временно оккупированным Крымом.

В России даже признали часть повреждений. Там заявили, что в Воронежской области "незначительно поврежден резервуар нефтебазы", который не используется. В то же время стоит помнить, что россияне постоянно скрывают любые повреждения и преуменьшают их.

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