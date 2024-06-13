Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит российский НПЗ, вода заливает Москву и ее жители плывут по улицам города.

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Не сгорела, но утонула

В Москве прошел неслыханный до сих пор ливень. Город превратился в настоящее море, а местные жители на драйверов. Пассажиры автомобилей и автобусов оказались в ловушке. Чтобы, освободиться из нее, им приходится "выплывать" из транспортных средств.

Затопило буквально все – подземные парковки, дороги, торговые центры. Некоторые станции метро "утонули" и приостановили работу.

Нет пристанища от стихии для москвичей и в собственных квартирах. Сеть переполнена видео, на которых вода вытекает прямо из светильников и выключателей.

Вода вытекает прямо из светильников: смотрите видео

В Москве затопило парковки: смотрите видео

В московских квартирах "заплакали" выключатели: смотрите видео

На улицах российской столицы воды по пояс: смотрите видео

Люди фактически заблокированы у ряда зданий. Так, на одном из велотреков они просто не могут выйти из заведения.

Россияне в ловушке на велотреке: смотрите видео

А здесь уже уровень воды достиг по грудь: смотрите видео

Безумный ливень в Москве: смотрите видео

Улицы столицы страны – агрессорки превратились в реки: смотрите видео

Напомним, что не так давно пол России пошло на дно после того, как прорвало дамбу в Орске и несколько рек вышло из берегов.

Для "многострадального" Орска приключения не закончились. После неприятностей, нанесенных водной стихией, пришли другие – вызванные "хлопком".

26 мая украинский БпЛА атаковал РЛС "Воронеж-М" в Орске. Украинский дрон преодолел расстояние в более 1800 километров, чтобы приземлиться точно в цель. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пораженная РЛС не будет работать минимум полгода.