В США заявили, что не видят никаких военных угроз из-за того, что российские военные корабли зашли в порт кубинской Гаваны.

Смотрите также Путин не знает значения "дня России": политтехнолог высмеял очередной маразм главы Кремля

Российские лодки несут на себе ракеты: что происходит в Гаване на Кубе

Справка. Гавана, столица Кубы, расположена всего в 160 километрах от города Ки-Уэст во Флориде, где размещена авиационная база ВМС США.

Минобороны России заявило, что четыре российских корабля прибыли на Кубу после проведения учений с использованием "высокоточного ракетного оружия" в Атлантическом океане.

Россияне также утверждают, что фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" имеют на борту гиперзвуковые ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные ракеты "Оникс".

Реакция Соединенных Штатов

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что такие военно-морские учения являются обычными.

Мы видели подобные вещи раньше, и мы ожидаем увидеть подобные вещи снова, и я не собираюсь видеть в этом какие-то конкретные мотивы,

– сказал он.

Он также добавил, что пока нет никаких доказательств передачи Россией каких-либо ракет на Кубу и не считает, что это случится, но США будут пристально следить за ситуацией.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх также сказала, что эти учения не представляют угрозы для Соединенных Штатов.

Мы отслеживали планы россиян по этому поводу. Это не неожиданность. Мы видели, как они это делают – подобные мероприятия в порты были и раньше, и это, знаете, обычные военно-морские визиты, которые мы видели при разных администрациях,

– заявила Сингх.