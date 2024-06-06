Это первые подобные учения России в Карибском море за последние 5 лет.

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Что известно о вероятных российских учениях в Карибском море

Предполагается, что в них будут участвовать российские военные корабли и дальние бомбардировщики. Они станут первыми одновременными воздушными и морскими маневрами, которые Россия проводит в Карибском бассейне с 2019 года.

США считают, что это ответ Кремля на американскую поддержку Украины и активизацию военных учений США с союзниками по НАТО.

Один из американских чиновников заметил, эти учения Россия планировала уже некоторое время. Поэтому маловероятно, что причиной стала частичная отмена запрета на использование Украиной американского оружия по военным целям в России.

Угрожают ли эти учения США

Ожидается, что российские корабли зайдут в порты на Кубе и, возможно, в Венесуэле. Учения продлятся в течение лета, а их кульминацией станут всемирные военно-морские учения осенью.

Американский чиновник отметил, что эти учения не считаются прямой угрозой для США.