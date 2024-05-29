Войска России и Беларуси начали учения авиации в понедельник, 27 мая. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона прокомментировал, есть ли опасность для Украины от этих учений, пишет 24 Канал.
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Украинские военные следят за действиями России и Беларуси
Совместные авиационные учения российских и белорусских военных летчиков будут продолжаться еще несколько дней – до пятницы, 31 мая.
Ранее российское министерство обороны распространило информацию, что тренировки будут нацелены на защиту объектов от воздушных ударов и прикрытие подразделений сухопутных войск.
По словам Демченко, за этими действиями военных России и Беларуси следят подразделения разведки Минобороны Украины и ГПСУ, чтобы понять, "насколько они могут нести угрозу Украине".
Какого-то изменения ситуации не отмечают,
– заверил представитель ГПСУ.
Также он добавил, что украинцам пока не стоит бояться возможных наступлений со стороны белорусской границы.
"За последнее время на границе с Беларусью и любые действия в отношении Украины с этой территории не фиксировались, и, к счастью, Россия не имеет там подразделений сухопутной составляющей, которые могли бы на данный момент нести угрозу нашей стране", – сказал Демченко.
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- Эксперты считают, что Москва в очередной раз будет вбрасывать в инфопространство сообщения об "открытии второго фронта" со стороны Беларуси. В ЦПИ предупреждают украинцев, что эта дезинформационная кампания России может распространяться до 2 июня.
- В СНБО также отметили, что они ожидают в ближайшее время ряд провокационных заявлений Москвы и Минска с угрозами в адрес Украины.
- Основная цель этой российской информационно-психологической операции – нагнетание массовой паники в украинском обществе.
- Добавим, что за несколько дней до начала военных учений, в субботу, 25 мая, в Беларусь впервые с августа 2023 года прилетели российские вертолеты. В Беларусь впервые за полгода приезжал и сам Путин. Это произошло вечером 23 мая.