Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что такая вероятность равна нулю, поскольку истребителей Су-57 всего 11. А производить россияне могут, ввиду многочисленных санкций Запада, одну – две поштучно.

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Даже индусы не оценили Су-57

Петр Черник объяснил, что Су-57 – далеко не лучший истребитель, хотя оккупанты подают его как машину пятого поколения.

Су-57 очень сыроват, потому что если бы он имел какую-то серьезную перспективу, то индусы бы купили эту машину. Однако индусы провели серьезный экспертный разбор и пришли к выводу, что против F-22 или F-35 эта машина далеко не совершенна,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что на самом деле от сумасшедших можно ждать чего угодно.

Но интересно, что истребители перестали заходить в воздушное поле Украины в апреле 2022 года, когда только появились первые недалекобойные системы западного образца.

Теперь, когда мы из месяца в месяц насыщаемся системами MIM-104 Patriot, а особенно когда появится хотя бы одна эскадрилья F-16, если упадет такая птичка (Су-57 – 24 Канал), мы только поздравим,

– подытожил Петр Черник.

Что еще известно о Су-57