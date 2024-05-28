Defence Express выяснили, откуда растут ноги у этой новости и решили разобраться, правда ли это.

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В России снова придумали "алалоговнет" историю

Известный российский канал Fighterbomber, посвященный вражеской авиации, выложил видео с запуском ракеты с Ка-52, дописав, что теперь этот вертолет может запускать управляемые ракеты Х-59 и Х-69. При этом он придумал целую "победную" историю о том, как эту ракету интегрировали под Ка-52. Мол, то, на что раньше шли десятилетия, теперь в России реализуется за месяцы.

Сообщение разлетелось пропагандистскими каналами, однако впоследствии Fighterbomber исправил сообщение и заменил Х-69 на Х-39, оставив "победную" историю о том, как российские инженеры "быстро" ее интегрировали.

Х-39 – это другое и малораспространенное название ракеты ЛМУР, она же "Изделие 305". Россияне начали разрабатывать ее в 2007 году и испытывать в 2015, а в сентябре 2022 года официально сообщили, что приняли на вооружение.

Конечно, от этого эта ракета не становится менее опасной, но как раз речь и идет о том, что между разработкой и появлением на вооружении в РФ прошло полтора десятилетия. При этом использование этой ракеты по количеству уступает стрельбе "куда-то туда" неуправляемыми реактивными снарядами с того же Ка-52,

– сообщили в Defence Express.

Издание отметило, что в России действительно декларировали подвеску под Ка-52 для дальнобойных ракет. В частности морскую версию Ка-52К "Катран" собирались вооружить противокорабельной Х-35 весом 610 килограммов. Однако с тех пор об этой "коллаборации" ничего не было слышно. Более того, в России нет на вооружении Ка-52К "Катран", потому что они предназначались для французских универсальных десантных кораблей "Мистраль", которые из-за санкций были проданы Египту, а не России. И хотя Каир для этих кораблей выкупил Ка-52К, об установке на них Х-35 ничего не известно.

Кроме Х-35, в Ка-52 якобы была интегрирована Х-38 – сверхзвуковая ракета с дальностью 40 километров и весом боевой части в 250 килограммов при общей массе ракеты 520 килограммов. Как минимум с ней демонстрировался Ка-52, но опять же в корабельной версии, во время выставки МАКС-2021, так и под сухопутный Ка-52 в Дубае в том же году.

Следует отметить, что сейчас р*шисты увеличили интенсивность использования Х-38, которую используют в версии Х-38МЛ, с полуактивным лазерным наведением. При этом для подсветки целей используется БПЛА. Но считается, что ее носителями являются самолеты, а не Ка-52, и вообще об интеграции этой ракеты в ударный вертолет ничего не слышно,

– добавили аналитики.

В то же время они отметили, что чисто теоретически ракеты Х-59 или Х-69 возможно подвесить под Ка-52. Однако для этого нужно, чтобы конструкция крыла выдержит около 900 килограммов, а сама ракета – вибрации, которые на Ка-52 являются огромной проблемой. На такую интеграцию уходят далеко не месяцы, а годы.