Defence Express з'ясували, звідки ростуть ноги у цієї новини і вирішили розібратися, чи правда це.

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У Росії знову вигадали "алалоговнєт" історію

Відомий російський канал Fighterbomber, присвячений ворожій авіації, виклав відео із запуском ракети із Ка-52, дописавши, що тепер цей вертоліт може запускати керовані ракети Х-59 та Х-69. Водночас він вигадав цілу "переможну" історію про те, як цю ракету інтегрували під Ка-52. Мовляв, те, на що раніше йшли десятиріччя, тепер у Росії реалізується за місяці.

Повідомлення розлетілось пропагандистськими каналами, однак згодом Fighterbomber виправив повідомлення та замінив Х-69 на Х-39, залишивши "переможну" історію про те, як російські інженери "швидко" її інтегрували.

Х-39 – це інша й малорозповсюджена назва ракети ЛМУР, вона ж "Изделие 305". Росіяни почали розробляти її у 2007 році й випробовувати у 2015, а у вересні 2022 року офіційно повідомили, що прийняли на озброєння.

Звісно, від цього ця ракета не стає менш небезпечною, але якраз мова і йде про те, що між розробкою та появою на озброєнні у РФ пройшло півтора десятиріччя. При цьому використання цієї ракети за кількістю поступається стрільбі "кудись туди" некерованими реактивними снарядами з того ж Ка-52,

– повідомили у Defence Express.

Видання зазначило, що у Росії дійсно декларували підвіску під Ка-52 для далекобійних ракет. Зокрема морську версію Ка-52К "Катран" збирались озброїти протикорабельною Х-35 вагою 610 кілограмів. Однак з того часу про цю "колаборацію" нічого не було чути. Ба більше, у Росії немає на озброєнні Ка-52К "Катран", бо вони призначались для французьких універсальних десантних кораблів "Містраль", які через санкції були продані Єгипту, а не Росії. І хоча Каїр для цих кораблів викупив Ка-52К, про встановлення на них Х-35 нічого не відомо.

Окрім Х-35, до Ка-52 нібито була інтегрована Х-38 – надзвукова ракета із дальністю 40 кілометрів та вагою бойової частини у 250 кілограмів при загальній масі ракети 520 кілограмів. Як мінімум із нею демонструвався Ка-52, але знову ж таки у корабельній версії, під час виставки МАКС-2021, так і під сухопутний Ка-52 у Дубаї у тому ж році.

Слід зазначити, що зараз р*шисти збільшили інтенсивність використання Х-38, яку використовують у версії Х-38МЛ, з напівактивним лазерним наведенням. При цьому для підсвітки цілей використовується БПЛА. Але вважається, що її носіями є літаки, а не Ка-52, і загалом про інтеграцію цієї ракети до ударного вертольота нічого не чути,

– додали аналітики.

Водночас вони зауважили, що чисто теоретично ракети Х-59 чи Х-69 можливо підвісити під Ка-52. Однак для цього потрібно, щоб конструкція крила витримає близько 900 кілограмів, а сама ракета – вібрації, які на Ка-52 є величезною проблемою. На таку інтеграцію йдуть далеко не місяці, а роки.