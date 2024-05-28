Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що така вірогідність дорівнює нулю, оскільки винищувачів Су-57 всього 11. А виробляти росіяни можуть, зважаючи на численні санкції Заходу, одну – дві поштучно.

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Навіть індуси не оцінили Су-57

Петро Черник пояснив, що Су-57 – далеко не найкращий винищувач, хоча окупанти подають його як машину п'ятого покоління.

Су-57 дуже сируватий, бо якби він мав якусь серйозну перспективу, то індуси б купили цю машину. Проте індуси провели серйозний експертний розбір і дійшли висновку, що проти F-22 чи F-35 ця машина далеко не досконала,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що насправді від божевільних можна чекати чого завгодно.

Але цікаво, що винищувачі перестали заходити у повітряне поле України у квітні 2022 року, коли лише з'явилися перші недалекобійні системи західного зразка.

Тепер, коли ми з місяця на місяць насичуємося системами MIM-104 Patriot, а особливо коли з'явиться хоча б одна ескадрилья F-16, якщо впаде така пташка (Cу-57 – 24 Канал), ми тільки привітаємо,

– підсумував Петро Черник.

Що ще відомо про Су-57