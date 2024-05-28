Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що така вірогідність дорівнює нулю, оскільки винищувачів Су-57 всього 11. А виробляти росіяни можуть, зважаючи на численні санкції Заходу, одну – дві поштучно.
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Навіть індуси не оцінили Су-57
Петро Черник пояснив, що Су-57 – далеко не найкращий винищувач, хоча окупанти подають його як машину п'ятого покоління.
Су-57 дуже сируватий, бо якби він мав якусь серйозну перспективу, то індуси б купили цю машину. Проте індуси провели серйозний експертний розбір і дійшли висновку, що проти F-22 чи F-35 ця машина далеко не досконала,
– зауважив військовий експерт.
Він додав, що насправді від божевільних можна чекати чого завгодно.
Але цікаво, що винищувачі перестали заходити у повітряне поле України у квітні 2022 року, коли лише з'явилися перші недалекобійні системи західного зразка.
Тепер, коли ми з місяця на місяць насичуємося системами MIM-104 Patriot, а особливо коли з'явиться хоча б одна ескадрилья F-16, якщо впаде така пташка (Cу-57 – 24 Канал), ми тільки привітаємо,
– підсумував Петро Черник.
Що ще відомо про Су-57
- Має потужний радар та озброєння всередині фюзеляжу. У тепловому спектрі машина не допрацьована, тому добре видима навіть за 70 кілометрів.
- Ще в 2023 році росіяни визнали, що у винищувачі погано працює центральний комп'ютер, за допомогою якого здійснюється наведення зброї та виявлення цілей. З огляду на такі негаразди росіяни констатували ненадійність судна.
- Зараз росіяни намагаються завдавати ударів по українських об'єктах з глибини своєї території, але так, щоб Су-57 не потрапили на радари українських систем ППО.