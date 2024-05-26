Как пишет мониторинговый белорусский телеграм-канал, пока говорится только о 2 вертолетах. Они прибыли с аэродрома "Сеща" в Брянской области.
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В Беларусь вернулись российские вертолеты
На аэродром "Барановичи" 25 мая прибыли 2 российских вертолета:
- ударный Ми-24, который используют для поддержки пехоты,
- многоцелевой Ми-8.
Известно, что российские вертолеты прибыли с авиабазы "Сеща", которая расположена в Брянской области.
Это первые и пока единственные военные вертолеты с момента вывода вертолетной группировки вооруженных сил России из Беларуси в августе 2023 года,
– заявляет мониторинговый телеграм-канал.
Где на карте аэродром "Барановичи" / Инфографика "Беларускі Гаюн"
"Беларускі Гаюн" также добавляет, что сейчас на аэродроме "Барановичи" постоянно находятся:
- 2 разведывательных самолета Су-24МР,
- по меньшей мере 4 истребителя Су-30СМ воздушно-космических сил России,
- один вертолет Ми-24 и один вертолет Ми-8 воздушно-космических сил России.
Кроме того, на аэродроме "Лида" в Беларуси присутствует российский самолет Ил-22ПП.
Еще 2 истребителя прибывали в Беларусь в сопровождении самолета Путина. Впрочем, ночью 25 мая они вернулись в Россию.
К чему может готовиться Беларусь
- Лукашенко постоянно мерещатся какие-то "враги", поэтому в апреле 2024 года он заявил, что Беларусь должна готовиться к войне. В то же время самопровозглашенный президент уверяет, что якобы не хочет воевать.
- После этого, в начале мая, вслед за Путиным Лукашенко также начал проверку "ядерных подразделений". В рамках запланированного мероприятия белорусы планируют перебазировать часть сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава в Беларуси планируют отработать подготовку к применению нестратегического ядерного оружия.
- Мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" также сообщал, что в июне – июле 2024 года в Беларуси состоятся учения с военнообязанными ТрО. По предварительной информации, на сборы из запаса планируют призвать резервистов. Кроме того, на базе 7-й отдельной специальной милицейской бригады в Витебске был сформирован отряд специального назначения "Витязь".