Как пишет мониторинговый белорусский телеграм-канал, пока говорится только о 2 вертолетах. Они прибыли с аэродрома "Сеща" в Брянской области.

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В Беларусь вернулись российские вертолеты

На аэродром "Барановичи" 25 мая прибыли 2 российских вертолета:

ударный Ми-24, который используют для поддержки пехоты,

многоцелевой Ми-8.

Известно, что российские вертолеты прибыли с авиабазы "Сеща", которая расположена в Брянской области.

Это первые и пока единственные военные вертолеты с момента вывода вертолетной группировки вооруженных сил России из Беларуси в августе 2023 года,

– заявляет мониторинговый телеграм-канал.



Где на карте аэродром "Барановичи" / Инфографика "Беларускі Гаюн"

"Беларускі Гаюн" также добавляет, что сейчас на аэродроме "Барановичи" постоянно находятся:

2 разведывательных самолета Су-24МР,

по меньшей мере 4 истребителя Су-30СМ воздушно-космических сил России,

один вертолет Ми-24 и один вертолет Ми-8 воздушно-космических сил России.

Кроме того, на аэродроме "Лида" в Беларуси присутствует российский самолет Ил-22ПП.

Еще 2 истребителя прибывали в Беларусь в сопровождении самолета Путина. Впрочем, ночью 25 мая они вернулись в Россию.

К чему может готовиться Беларусь