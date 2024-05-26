Як пише моніторинговий білоруський телеграм-канал, поки мовиться лише про 2 гелікоптери. Вони прибули з аеродрому "Сєща" в Брянській області.

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До Білорусі повернулися російські гелікоптери

На аеродром "Барановичі" 25 травня прибуло 2 російські гелікоптери:

ударний Мі-24, який використовують для підтримки піхоти,

багатоцільовий Мі-8.

Відомо, що російські вертольоти прибули з авіабази "Сєща", яка розташована у Брянській області.

Це перші й поки що єдині військові вертольоти від моменту виведення вертолітного угруповання збройних сил Росії з Білорусі в серпні 2023 року,

– заявляє моніторинговий телеграм-канал.



Де на карті аеродром "Барановичі" / Інфографіка "Беларускі Гаюн"

"Беларускі Гаюн" також додає, що нині на аеродромі "Барановичі" постійно перебувають:

2 розвідувальні літаки Су-24МР,

щонайменше 4 винищувачі Су-30СМ повітряно-космічних сил Росії,

один гелікоптер Мі-24 й один гелікоптер Мі-8 повітряно-космічних сил Росії.

Окрім того, на аеродромі "Ліда" в Білорусі присутній російський літак Іл-22ПП.

Ще 2 винищувачі прибували до Білорусі у супроводі літака Путіна. Втім, вночі 25 травня вони повернулися до Росії.

До чого може готуватися Білорусь