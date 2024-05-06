Це 24 Каналу зауважив засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров. Він припустив, що це може бути пов’язано з певними заявами самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка.

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"Ми перевіряли цю інформацію. Нема достовірних даних, що збираються проводити акції чи провокації на кордоні з Україною. Мабуть, це все пов’язано із заявами Лукашенка та вищих посадових осіб Білорусі про ядерну зброю, підготовку до війни, можливий напад на Литву і так далі", – сказав він.

Навчання ТрО у Мінську

За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у червні – липні 2024 року у Московському районі Мінська відбудуться навчання з військовозобов’язаними територіальних військ. За попередньою інформацією, на збори із запасу планують призвати 130 резервістів.

Олександр Азаров вважає, що це не підготовка до війни. Війська територіальної оборони у Білорусі були створені на початку 2000-х років. А коли почалось вторгнення Росії з білоруської території в Україну там почали проводитись постійні навчання.

З початку року було проведено 8 таких навчань. Ми спілкувались з військкомами районів, які говорять, що не вистачає засобів. Тільки одиничні райони проводять у себе такі навчання. У Білорусі нема засобів, щоб провести по всіх районах. Тому тут також нема нічого страшного,

– пояснив він.

Новий загін спецназу

"Беларускі Гаюн" повідомляє, що на базі 7-ї окремої спеціальної міліцейської бригади у Вітебську було сформовано загін спеціального призначення "Вітязь". Загін став тринадцятим подібним підрозділом у структурі внутрішніх військ. Вітебська область залишалася останньою, де не було загону спецназу.

Засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL припустив, що це відповідь Лукашенка на план щодо його повалення під назвою "Перамога", який розробила опозиція, та на заяву Полку Кастуся Калиновського, який закликав білорусів бути готовими до звільнення своєї держави від диктатури та окупації.

План "Перамога" та вторгнення з території України білоруських добровольців передбачає бойові дії у населених пунктах. У такий спосіб режим на це відповідає, створює групи по ліквідації, як вони кажуть, "терористичних груп" та "груп диверсантів",

– вважає Азаров.

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