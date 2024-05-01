Білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що юридично у цій військовій доктрині Білорусі прописані правила поведінки під час нападу на країну-союзника. Він зазначив, що будь-який акт агресії проти одного з членів Союзної держави, куди входить Білорусь і Росія, зобов'язує країну-партнера відправляти свої війська на допомогу.

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Угода між Росією та Білоруссю

Росія може трактувати обстріли Україною своїх територій як напад, зважаючи на те, що Кремль вважає незаконно окуповані території України своїми. Угода між Росією та Білоруссю може змусити Лукашенка вступити у війну на бік Владіміра Путіна.

Але виникає цікава деталь. Річ у тім, що у законі про військову доктрину прописано, що рішення про відправлення збройних сил Білорусі чи інших військових підрозділів за межі країни ухвалюється на Всебілоруських народних зібраннях за пропозицію президента. У цьому випадку узурпатора Лукашенка,

– сказав Латушко.

Ця процедура ускладнена, адже колись Лукашенко міг прийняти схоже рішення самостійно, а тепер треба зібрати майже 1200 людей (кількість членів Всебілоруського народного зібрання), щоб проголосувати за відправлення збройних сил на межі країни.

Мені здається Лукашенко "кинув" Путіна. Тепер він може прикриватися тим, що реалізувати рішення про відправлення збройних сил Білорусі стає дуже важко логістично,

– наголосив Павло Латушко.

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