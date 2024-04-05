Про це у форматі "офф рек" повідомив високопосадовець НАТО, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Раніше самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявляв, що його країна "веде підготовку до війни".

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У НАТО прокоментували можливість вступу Білорусі у війну

У Північноатлантичному Альянсі уважно стежать за пересуванням військової техніки вздовж кордону Білорусі. Однак наразі країна не зацікавлена в тому, аби офіційно ставати стороною конфлікту.

"Лукашенко має усвідомлювати, що вся вага санкційних заходів, які союзники наклали на Росію, буде так само застосована до Білорусі, якщо білоруські війська будуть проводити наступальні операції проти України", – сказав співрозмовник.

Зверніть увагу! Варто зазначити, що Європейський Союз 28 липня 2023 року все ж наклав деякі санкції на Білорусь через союзництво з Росією у війні проти України. Наразі санкції містять обмеження експорту товарів подвійного призначення, тобто тих, які можна використовувати для військових потреб. До них належать такі предмети, як дрони, комп'ютери та авіаційні запчастини.

Лукашенко цинічно веде "підготовку до війни"