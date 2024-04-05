Об этом в формате “офф рек” сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что его страна "ведет подготовку к войне".

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В НАТО прокомментировали возможность вступления Беларуси в войну

В Североатлантическом Альянсе внимательно следят за передвижением военной техники вдоль границы Беларуси. Однако пока страна не заинтересована в том, чтобы официально становиться стороной конфликта.

"Лукашенко должен осознавать, что весь вес санкционных мер, которые союзники наложили на Россию, будет так же применен к Беларуси, если белорусские войска будут проводить наступательные операции против Украины", – сказал собеседник.

Обратите внимание! Стоит отметить, что Европейский Союз 28 июля 2023 года все же наложил некоторые санкции на Беларусь из-за союзничества с Россией в войне против Украины. Сейчас санкции содержат ограничения экспорта товаров двойного назначения, то есть тех, которые можно использовать для военных нужд. К ним относятся такие предметы, как дроны, компьютеры и авиационные запчасти.

Лукашенко цинично ведет "подготовку к войне"