Об этом заявил спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Питер Стано, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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"ЕС не ведет войну"

Евросоюз представляет угрозу только для тех, кто презирает демократию, права человека, гражданские права и не уважает международное право, отметили в ЕС. Также добавили, что в международных отношениях не является агрессивным альянсом.

Европейский Союз не ведет войну. Поэтому, конечно, никому не нужно бояться Европейского Союза – только тем, кто пытается подорвать уважение к международным правилам, к демократии и правам человека,

– ответил Питер Стано на заявление белорусского диктатора.

Также спикер напомнил, что ЕС не признает Лукашенко президентом Беларуси, поскольку он сфальсифицировал выборы. Кроме того, Стано отметил, что Лукашенко является соучастником преступлений, которые совершила Россия в ходе войны в Украине.

В ЕС готовятся к возможным угрозам, которые несут российский и белорусский правители.

"Мы принимаем меры предосторожности с первого дня полномасштабной агрессии России против Украины. Мы работаем над тем, чтобы Европа была лучше подготовлена к противостоянию всем угрозам, которые исходят от таких людей, как Лукашенко и Путин", – заявил Питер Стано.

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