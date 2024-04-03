Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что белорусские военные не хотят воевать ни за Владимира Путина, ни за Лукашенко. Также он добавил, что если Лукашенко решится пойти в наступление, то украинские войска не заставят долго себя ждать.

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Белорусские добровольцы

На стороне Украины воюют белорусские добровольцы, которые неоднократно, по словам ветерана российско-украинской войны, говорили, что если белорусы пойдут в наступление на Украину, то они просят их подразделения направить к ним, чтобы "поговорить".

Там есть много знакомых и белорусы, которые воюют на нашей стороне, говорят, что смогут убедить большое количество белорусских военных, которые точно не хотят идти воевать за Путина или Лукашенко. Вполне возможно, что эти белорусские подразделения развернут оружие в другую сторону,

– отметил Гетьман.

Страх Лукашенко

Лукашенко боится, что белорусские войска смогут развернуться и заявляет, что надо готовиться к войне, чтобы "давать отпор". Сама же Беларусь, мол, нападать ни на кого не собирается. Он имеет страх, что белорусские военные с признаками белорусской армии (шевронами, флагами) пересекут границу с Украиной с попыткой наступательных действий.

"Дипломатические связи с Беларусью сразу же будут разорваны после такого и мы будем иметь полное право атаковать те территории, с которых атакуют нас", – прокомментировал ветерана российско-украинской войны.

Также Лукашенко напуган, что международное сообщество ему не простит атаку на Украину и никто ему не пожмет руку.

"Лукашенко думает, что как таковых претензий к нему нет, потому что он, мол, не ведет боевых действий, а это делает Россия. Я думаю, что Путин его заставит и он будет сидеть рядом на скамье подсудимых", – заметил Гетьман.

"Запреты" атаковать

Если все же Лукашенко решится отдать приказ своим войскам атаковать Украину, то, по мнению ветерана российско-украинской войны, сразу пойдут разговоры, что по территории Беларуси тоже нельзя стрелять. На призывы не наносить удары по России Украина ответила, что мы должны защищать свою страну. Так же будет и с северными соседями.

"Я уверен, что если он решится отдать команду своим войскам, то после ответного удара от нас по военным объектам в Беларуси может начаться разрушительный процесс внутри страны", – добавил Гетьман.

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