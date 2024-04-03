От Лукашенко действительно можно ожидать чего угодно, потому что он, как и глава Кремля, является военным преступником. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец, заметив, что много говорить и переходить к действиям – это совершенно разные вещи.
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Лукашенко держит обиду на Путина
"В этой связке фюрер – Владимир Путин, а по аналогии, Лукашенко – дуче, картофельный дуче. Именно на такую роль – второстепенную, унизительную – он в свое время согласился", – сказал Тарас Березовец.
Когда-то белорусский диктатор рассчитывал стать лидером объединенного государства России и Беларуси. Еще при Борисе Ельцине ему предполагалась такая роль и Лукашенко очень на это рассчитывал. Именно эта перспектива мотивировала его вступить в союз с Россией.
Но когда к власти пришел Путин, то все надежды Лукашенко были окончательно похоронены. Однако не его амбиции. Бесспорно, самопровозглашенный президент Беларуси все это помнит, поэтому может держать обиду на главу Кремля.
В нужный момент, когда Путин ослабнет, он обязательно этим воспользуется. Сейчас, несмотря на всю свою риторику, белорусский диктатор пытается придерживаться принципа – много говоришь, но мало делаешь,
– подчеркнул офицер ВСУ.
К чему на самом деле готовится Лукашенко
Мы видим, что с территории Беларуси прекратились ракетные обстрелы, атаки российской авиации. Последняя из них была зафиксирована еще в октябре 2022 года. С тех пор – полная тишина.
Можно предположить, что Лукашенко получил предупреждение, поэтому на сегодня ни наступления, ни обстрела быть не может. Однако мы не можем исключать этого в будущем. Надо помнить, что говорится о сообщнике Путина, а Беларусь уже предоставляла свою территорию для агрессии против Украины. Итак, Лукашенко также должен отвечать в Международном уголовном суде.
Он много рассказывает о мнимой угрозе, которую якобы представляет Украина, страны НАТО, обещает усилить обороноспособность Беларуси, увеличить присутствие войск на границе с Литвой и Польшей, но пока ничего из этого не делается,
– заметил Березовец.
Единственное, что было действительно заметно – это согласие принять на своей территории, тогда еще живого, главаря вагнеровцев Евгения Пригожина и его военные подразделения. Но надолго они там не остались и были выведены на Ближний Восток и Африку.
Что будет дальше – спрогнозировать трудно, потому что говорим о военном преступнике, который связан с Путиным. Он не сможет сопротивляться планам главы Кремля, если тот снова решит разместить свои войска или начать наносить удары с территории Беларуси,
– добавил Березовец.
Но пока концентрации российских войск мы не наблюдаем, как и готовности Лукашенко к активным действиям. Однако все может измениться, потому что военные преступники соглашаются на все, что угодно.
Последние заявления Лукашенко: что известно
- Белорусский диктатор заявил о подготовке к войне. Он заверил, что его страна якобы не хочет воевать, но добавил, что армию серьезно обучат, предоставят вооружение и новую технику. Лукашенко сказал, что "критика недружественных стран" лишь подтверждает, что Беларусь делает все правильно.
- В ЕС уже отреагировали на угрозы диктатора. Там отметили, что Запад никогда не планировал ни на кого нападать, а бояться ЕС могут только те, кто сам нарушает международные нормы. Также напомнили, что Лукашенко не признают президентом, потому что выборы были сфальсифицированы, а сам диктатор причастен к преступлениям России.
- В конце февраля Лукашенко заявил, что будет участвовать в "выборах", которые состоятся в 2025 году. Он пригрозил "радикалам", которые якобы расшатывают и напрягают общество. А также добавил, что "сделает все, что нужно для Беларуси".