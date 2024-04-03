Лукашенко – неплохой председатель колхоза и очень плохой верховный главнокомандующий. Такое мнение
24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что если бы Лукашенко хоть разбирался в военном деле, то понимал бы, что его армия может воевать разве что с долгоносиком.
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Есть ли смысл воевать Беларуси
Война – это математика, в которой есть определенное количество формул. И математика говорит, что белорусская армия не продержится даже несколько часов ни против поляков, ни против стран Балтии, поскольку это НАТОвские структуры.
А двигаться в сторону Украины с несколькими десятками тысяч белорусов, которые только держали в руках оружие, но нигде не воевали – это точно плохая идея для Беларуси.
Возможно, не за несколько часов, но за несколько дней вся Беларусь будет "выключена". Дело в том, что до Мозырского НПЗ 50 километров. Это не 1200 километров, как до Татарстана. И Лукашенко это прекрасно знает. Поэтому на войну, кроме как с вредителями полей, я думаю, больше никуда эта армия не годится,
– подчеркнул военный эксперт.
Для чего Лукашенко война
По словам Свитана, есть три причины, почему вдруг Лукашенко начал поднимать тему войны:
- первое – это для того, чтобы попытаться спасти в Беларуси остатки военной техники, которую Путин хочет забрать, потому что сейчас у него не хватает техники;
- второе – попытаться "сыграть под Путина" и оставить своими высказываниями и даже движениями часть военных формирований в районе того же Сувальского коридора – это балтийские страны, польская армия. Это вторая задача, поскольку французы подняли вопрос переброски части НАТОвских войск в Украину;
- третья – попытаться вытянуть некоторые зенитно-ракетные комплексы, которые могли бы предназначаться Украине, в сторону стран Балтии. И это уже получилось: один Patriot туда пошел.
Подготовка Беларуси к войне: последние новости
- По словам начальника генерального штаба вооруженных сил Беларуси Виктора Гулевича, они начали обращать внимание на поддержание высокого уровня боевой и мобилизационной готовности из-за масштабных учений многонациональных сил НАТО у границ Беларуси.
- В то же время сам же Лукашенко заявил, что "мы не хотим чужой земли". Но если "хочешь мира – готовься к войне".
- В Евросоюзе уже отреагировали на заявления Лукашенко и готовятся к возможным провокациям со стороны Беларуси.