Від Лукашенко справді можна очікувати чого завгодно, бо він, як і очільник Кремля, є військовим злочинцем. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець, зауваживши, що багато говорити й переходити до дій – це абсолютно різні речі.

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Лукашенко тримає образу на Путіна

"У цій зв'язці фюрер – Владімір Путін, а за аналогією, Лукашенко – дуче, картопляний дуче. Саме на таку роль – другорядну, принизливу – він свого часу погодився", – сказав Тарас Березовець.

Колись білоруський диктатор розраховував стати лідером об'єднаної держави Росії та Білорусі. Ще при Борису Єльцину йому передбачалася така роль і Лукашенко дуже на це розраховував. Саме ця перспектива мотивувала його вступити у союз з Росією.

Але коли до влади прийшов Путін, то всі надії Лукашенка були остаточно поховані. Проте не його амбіції. Безперечно, самопроголошений президент Білорусі все це пам'ятає, тому може тримати образу на очільника Кремля.

У потрібний момент, коли Путін ослабне, він обов'язково цим скористається. Наразі, попри всю свою риторику, білоруський диктатор намагається дотримуватися принципу – багато говориш, але мало робиш,

– підкреслив офіцер ЗСУ.

До чого насправді готується Лукашенко

Ми бачимо, що з території Білорусі припинилися ракетні обстріли, атаки російської авіації. Остання з них була зафіксована ще в жовтні 2022 року. Відтоді – повна тиша.

Можна припустити, що Лукашенко отримав попередження, тому на сьогодні ні наступу, ні обстрілу бути не може. Однак ми не можемо відкидати цього у майбутньому. Треба пам'ятати, що мовиться про спільника Путіна, а Білорусь вже надавала свою територію для агресії проти України. Отже, Лукашенко також має відповідати у Міжнародному кримінальному суді.

Він багато розповідає про уявну загрозу, яку нібито становить Україна, країни НАТО, обіцяє посилити обороноздатність Білорусі, збільшити присутність військ на кордоні з Литвою і Польщею, але поки що нічого з цього не робиться,

– зауважив Березовець.

Єдине, що було справді помітно – це згода прийняти на своїй території, тоді ще живого, ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина та його військові підрозділи. Але надовго вони там не залишилися і були виведені на Близький Схід та Африку.

Що буде далі – спрогнозувати важко, бо говоримо про військового злочинця, який пов'язаний з Путіним. Він не зможе опиратися планам очільника Кремля, якщо той знову вирішить розмістити свої війська або почати завдавати удари з території Білорусі,

– додав Березовець.

Але наразі концентрації російських військ ми не спостерігаємо, як і готовності Лукашенка до активних дій. Проте все може змінитися, бо військові злочинці погоджуються на все, що завгодно.

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