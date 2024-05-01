Белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что юридически в этой военной доктрине Беларуси прописаны правила поведения при нападении на страну-союзника. Он отметил, что любой акт агрессии против одного из членов Союзного государства, куда входит Беларусь и Россия, обязывает страну-партнера отправлять свои войска на помощь.

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Соглашение между Россией и Беларусью

Россия может трактовать обстрелы Украиной своих территорий как нападение, ввиду того, что Кремль считает незаконно оккупированные территории Украины своими. Соглашение между Россией и Беларусью может заставить Лукашенко вступить в войну на сторону Владимира Путина.

Но возникает интересная деталь. Дело в том, что в законе о военной доктрине прописано, что решение об отправке вооруженных сил Беларуси или других военных подразделений за пределы страны принимается на Всебелорусских народных собраниях по предложению президента. В данном случае узурпатора Лукашенко,

– сказал Латушко.

Эта процедура усложнена, ведь когда-то Лукашенко мог принять похожее решение самостоятельно, а теперь надо собрать почти 1200 человек (количество членов Всебелорусского народного собрания), чтобы проголосовать за отправку вооруженных сил за пределы страны.

Мне кажется Лукашенко "кинул" Путина. Теперь он может прикрываться тем, что реализовать решение об отправке вооруженных сил Беларуси становится очень трудно логистически,

– подчеркнул Павел Латушко.

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