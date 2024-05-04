Засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров розповів 24 Каналу, що час іде – стратегію перевороту варто міняти. Причиною є те, що ситуація в Україні, Білорусі та Росії змінюється.

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Опозиція у Білорусі

Азаров зазначив, що план, який створили у 2021 році про масовий вихід білорусів на вулиці, зараз неможливо втілити у життя. Зважаючи на те, що в Білорусі вже четвертий рік тривають репресії.

Людей арештовують за дії, які ті вчинки у 2020 році. Білоруси залякані настільки, що вивести їх на вулиці зараз неможливо. Цей план не спрацює,

– наголосив він.

Олександр Азаров додав, що група опору BYPOL вже змінила стратегію та створила партизанський рух на території Білорусі.

Ми спілкуємося з усіма, хто доєднався до нашого руху. Зараз використовуємо їх тільки для отримання інформації, але коли настане момент, то ми залучимо цих людей для втілення плану,

– зауважив він.

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