За даними російських ЗМІ глава КГБ заявив, що його служба у співпраці з іншими силовиками в результаті "гострих чекістських заходів" зірвала атаку. Жодних деталей або доказів оприлюднено не було, інформує 24 Канал.

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Не можуть підтвердити інформацію

Як повідомляють пропагандистські агентства, очільник КГБ заявив, що його служба у співпраці з іншими силовиками "останнім часом провели низку гострих чекістських заходів". Вони нібито "дозволили запобігти ударам бойовими дронами з території Литви по об’єктах у Мінську і його передмістях".

Іван Тертель додав, що станом на зараз, як завжди, озвучити детальну інформацію для громадськості буцімто неможливо. Цікавим також є те, що жодних інших фактів про так звану "зірвану атаку" наведено не було.

Що кажуть у Литві

За даними литовських ЗМІ, представник відділу стратегічних комунікацій армії, майор Гінтаутас Чюніс заявив, що вищезгадані звинувачення з боку Білорусі – дезінформація, і він не може назвати такі заяви інакше як "маячнею".

Водночас представниця комунікаційної служби командувача армії Живіле Діджгалвієне назвала заяви з Мінська неправдивими звинуваченнями, наголосивши, що Литва не здійснювала і не планує ворожих дій проти інших країн.

Глава Литовського національного центру кризового реагування (NKVC) Вільмантас Віткаускас зауважив, що подібні заяви білоруських посадовців про якісь нібито угруповання на території Литви й Польщі, що прагнуть нашкодити Білорусі, не є чимось новим.

За його словами, такі наративи лунають вже довгий час і вони ставали особливо активними під час оборонних навчань Північноатлантичного альянсу у державах Балтії, і Лукашенко виходив з подібними заявами на початку березня.

Такі заяви білоруського КДБ можна оцінювати як триваючу ворожу провокацію та інформаційну атаку проти Литви, що не має нічого спільного з реальністю,

– наголосив він.

Ба більше, він припустив, що цю історію вигадали суто для внутрішньої аудиторії на тлі проведення Всебілоруських народних зборів. Нагадаємо, що вчора на них виступив самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко.

На запитання журналістів, чи прописаний механізм застосування ядерної зброї у новій "воєнній доктрині", Лукашенко відповів негативно. За його словами, механізм буцімто не прописаний, однак це "їхня справа з Путіним".