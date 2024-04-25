По данным российских СМИ глава КГБ заявил, что его служба в сотрудничестве с другими силовиками в результате "острых чекистских мероприятий" сорвала атаку. Никаких деталей или доказательств обнародовано не было, информирует 24 Канал.

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Не могут подтвердить информацию

Как сообщают пропагандистские агентства, глава КГБ заявил, что его служба в сотрудничестве с другими силовиками "в последнее время провели ряд острых чекистских мероприятий". Они якобы "позволили предотвратить удары боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах".

Иван Тертель добавил, что по состоянию на сейчас, как всегда, озвучить подробную информацию для общественности якобы невозможно. Интересно также то, что никаких других фактов о так называемой "сорванной атаке" приведено не было.

Что говорят в Литве

По данным литовских СМИ, представитель отдела стратегических коммуникаций армии, майор Гинтаутас Чюнис заявил, что вышеупомянутые обвинения со стороны Беларуси – дезинформация, и он не может назвать такие заявления иначе, как "бредом".

В то же время представитель коммуникационной службы командующего армией Живиле Диджгалвиене назвала заявления из Минска ложными обвинениями, подчеркнув, что Литва не осуществляла и не планирует вражеских действий против других стран.

Глава Литовского национального центра кризисного реагирования (NKVC) Вильмантас Виткаускас отметил, что подобные заявления белорусских чиновников о каких-то якобы группировках на территории Литвы и Польши, стремящихся навредить Беларуси, не являются чем-то новым.

По его словам, такие нарративы звучат уже долгое время, и они становились особенно активными во время оборонных учений Североатлантического альянса в государствах Балтии, а Лукашенко выходил с подобными заявлениями в начале марта.

Такие заявления белорусского КГБ можно оценивать как продолжающуюся враждебную провокацию и информационную атаку против Литвы, что не имеет ничего общего с реальностью,

– подчеркнул он.

Более того, он предположил, что эту историю придумали чисто для внутренней аудитории на фоне проведения Всебелорусского народного собрания. Напомним, что вчера на нем выступил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

На вопрос журналистов, прописан ли механизм применения ядерного оружия в новой "военной доктрине", Лукашенко ответил отрицательно. По его словам, механизм якобы не прописан, однако это "их дело с Путиным".