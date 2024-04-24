Белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что Лукашенко в своем правлении уже неоднократно возвращался к теме добычи нефти в Беларуси. Он отметил, что найти нефть для самопровозглашенного президента был бы стратегический успех.
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Добыча нефти в Беларуси
Павел Латушко отметил, что Лукашенко уже неоднократно ставил задачу перед министрами природных ресурсов Беларуси искать нефть. Ее никак не могли найти, поэтому министров увольняли с должностей.
Лукашенко считает, что во времена советского союза с территории Беларуси выкачаны большие объемы нефти, что не позволяет сейчас иметь этот ресурс, как элемент энергетической безопасности,
– сказал он.
По данным, Беларуси для собственных нужд необходимо примерно 8 миллионов тонн нефти в год. Сейчас в Гомельской области в год добывают 1,8 тонны. Для Беларуси этот процесс достаточно дорогой, поэтому это нерентабельно, но добыча происходит.
Лукашенко требует, чтобы эту нефть нашли. Он верит, что произойдет чудо, нефть найдут и Беларусь станет более независимой,
– рассказал оппозиционер.
Павел Латушко считает, что для интересов страны очень хорошо добывать нефть на своей территории в достаточных объемах, по крайней мере для собственных нужд.
Но с точки зрения укрепления режима – у Лукашенко появится энергетический фактор поддержки своей власти,
– подчеркнул он.
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- Российские власти опустили "железный занавес" для чиновников, депутатов и работников госструктур. Пересечение границы между Россией и Беларусью затруднено – нужно получить спецразрешение, но его никому из чиновников не выдают, даже депутатам госдумы.