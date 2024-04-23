Что рассказал Лукашенко

Белорусские СМИ сообщают, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подчиненным найти новые источники нефти в стране. Сейчас добычей этого сырья занимается только одна компания.

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Лукашенко объяснил, что он не верит в отсутствие больших объемов нефти на беларусской территории. Более того, президент Беларуси стремится создать конкуренцию на рынке нефтедобычи.

Приказ искать нефть Лукашенко дал новому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергею Масляку. Также, президент Беларуси призвал и другие ведомства работать в этом направлении. Заявление прозвучало в день назначения Масляка на должность министра. По словам Лукашенко, месторождения минеральных удобрений в Беларуси уже частично исследованы.

Почему Россия покупает бензин в Беларуси

Россия стремится избежать нового энергетического кризиса. Именно поэтому сейчас российские чиновники ищут бензин в ближайших странах, в частности Беларуси и Казахстане.

Вероятный энергетический кризис возник из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ России. Нефтеперерабатывающие заводы повреждены, а значит вынуждены остановиться на ремонт.

Обратите внимание! Россия импортировала из Беларуси 3 000 метрических тонн бензина в первой половине марта.