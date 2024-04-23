Що розповів Лукашенко

Білоруські ЗМІ повідомляють, що президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив підлеглим знайти нові джерела нафти у країні. Зараз видобутком цієї сировини займається лише одна компанія.

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Лукашенко пояснив, що він не вірить у відсутність великих обсягів нафти на білоруській території. Щобільше, президент Білорусі прагне створити конкуренцію на ринку нафтовидобування.

Наказ шукати нафту Лукашенко дав новому міністру природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Сергію Масляку. Також, президент Білорусі закликав і інші відомства працювати у цьому напрямку. Заява прозвучала у день призначення Масляка на посаду міністра. За словами Лукашенко, родовища мінеральних добрив у Білорусі уже частково досліджені.

Чому Росія купує бензин у Білорусі

Росія прагне уникнути нової енергетичної кризи. Саме тому зараз російські урядовці шукають бензин у найближчих країнах, зокрема Білорусі та Казахстані.

Імовірна енергетична криза виникла через удари українських безпілотників по НПЗ Росії. Нафтопереробні заводи пошкоджені, а отже вимушені зупинитися на ремонт.

Зверніть увагу! Росія імпортувала з Білорусі 3 000 метричних тонн бензину в першій половині березня.