Чтобы пересечь границу между Россией и Белоруссией, нужно получить спецразрешение, но его никому из чиновников не выдают, даже депутатам госдумы. В эфире 24 Канала белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко сказал, почему Кремль принял такое решение.

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Какая главная причина

Официально разведки России и Белоруссии не ведут друг против друга оперативной деятельности, но конечно, факты говорят совершенно о другом. Вероятно, российские власти боятся, что на территории Беларуси управление контрразведки будет проводить оперативные мероприятия по получения конфиденциальной информации у первоисточников, в частности чиновников разного уровня.

Эта информация, конечно, является ценной для режима Александра Лукашенко. Хотя он и является союзником в войне, но в то же время ему важно получать инсайдерскую информацию,

– отметил Латушко.

По его словам, в Беларуси все гостиницы, рестораны, кафе прослушиваются. Страна даже стала лидером с точки зрения покрытия устройствами, прослушивающих устройств. Также российские власти боятся, что на территории Беларуси чиновники из России могут совершать коррупционные сделки.

Главная причина, я думаю, в том, что Россия идет по пути строительства тоталитарного государства и полного контроля над государственным аппаратом,

– отметил белорусский оппозиционер.

Однако аналогичные действия делает и Лукашенко. Например, с 2021 года ни один сотрудник Министерства иностранных дел Беларуси не может выезжать на отдых в частных целях на территорию стран-членов Европейского Союза, США, Канады и других демократических стран. Силовикам и лицам, которые имеют государственные секреты, это уже запрещено давно.

Реакция российских чиновников на "нововведения"

Инициатором запрета на выезд чиновников за границу стала ФСБ. Во вражеской спецслужбе считают, что чиновники невольно могут разгласить государственные секреты или их задержат и предложат сделку, чтобы раскрыть "тайны".

Однако, депутаты и работники госструктур от такой идеи, мягко говоря, не в восторге.

Никуда нельзя поехать вообще, даже в Беларусь или Узбекистан на майские праздники,

– жаловался один из собеседников агентства.

По его словам, спецразрешение на пересечение границы выдают только в исключительных случаях. Мол, формально существует процедура получения разрешения, но на практике все запросы отклоняются. К слову, депутатам госдумы запрещено покидать Россию вообще.