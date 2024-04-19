Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, отметив, что такое решение крайне рискованное и может дорого стоить российскому президенту.

Обратите внимание Есть одно важное условие: когда возможен новый поход против Путина

Обычно заканчивается так

Для диктатора самые безопасные люди, которые имеют власть и доступ к его телу. Путина мало волнуют (точнее откровенно безразличны и наплевать) россияне, которые ходят по улицам, и их проблемы, поэтому российский президент не поехал в Орск после прорыва дамбы.

Обычно в таких режимах заканчивается тем, что личный охранник или повар тихо даст по голове лидеру,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Как отметил Жирнов, чиновников, депутатов и работников госструктур отныне не будут выпускать за пределы России, потому что диктатор боится, что они убегут и начнут давать интервью, в которых будут рассказывать как принимались тайные решения. Соответственно теперь они не смогут использовать свою собственность за рубежом, двойные гражданства и тому подобное.

Это очень хорошая информация и справедливое решение. Если они поддерживают преступный режим Путина и голосуют за все его безумные законопроекты, то теперь будут сидеть даже хуже, чем в Советском Союзе, ведь там выпускали в командировки, а здесь Путин не хочет. Правильно сделает,

– сказал экс-сотрудник КГБ.

По его словам, наконец все депутаты поймут чем для них реально закончится вся эта история и возможно сбросят Путина. Когда последняя капля переполнит вазу и рано или поздно это все же произойдет.

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"А происходит это всегда изнутри, ведь не народ из Орска, который кричал: "Путин помоги", начнет устраивать революцию. Даже если теоретически представить, что россияне из Оренбургской области доедут до Москвы, выйдут на площадь, но все эти митинги разгонят", – добавил Жирнов.

Возможен ли новый поход против Путина