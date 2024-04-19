Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що таке рішення вкрай ризиковане й може дорого коштувати російському президенту.
Зверніть увагу Є одна важлива умова: коли можливий новий похід проти Путіна
Зазвичай закінчується так
Для диктатора найбезпечніші люди, які мають владу й доступ до його тіла. Путіна мало хвилюють (точніше відверто байдуже й начхати) росіяни, які ходять по вулицях, і їхні проблеми, тому російський президент не поїхав в Орськ після прориву дамби.
Зазвичай у таких режимах закінчується тим, що особистий охоронець або кухар тихо дасть по голові лідеру,
– наголосив ексспівробітник КДБ.
Як зазначив Жирнов, чиновників, депутатів та працівників держструктур відтепер не випускатимуть за межу Росії, бо диктатор боїться, що вони втечуть й почнуть давати інтерв'ю, у яких розповідатимуть як ухвалювалися таємні рішення. Відповідно тепер вони не зможуть використати свою власність за кордоном, подвійними громадянствами тощо.
Це дуже хороша інформація і справедливе рішення. Якщо вони підтримують злочинний режим Путіна й голосують за всі його божевільні законопроєкти, то тепер сидітимуть навіть гірше, ніж у Радянському Союзі, адже там випускали у відрядження, а тут Путін не хоче. Правильно зробить,
– мовив ексспівробітник КДБ.
За його словами, нарешті всі депутати зрозуміють чим для них реально закінчиться вся ця історія і можливо скинуть Путіна. Колись остання капля переповнить вазу й рано чи пізно це все ж таки відбудеться.
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"А відбувається це завжди зсередини, адже не народ з Орська, який кричав: "Путін допоможи", почне влаштовувати революцію. Навіть якщо теоретично уявити, що росіяни з Оренбурзької області доїдуть до Москви, вийдуть на площу, але всі ці мітинги розгонять", – додав Жирнов.
Чи можливий новий похід проти Путіна
- Сценарій, за якого російська еліта все ще може піти проти лідера Владіміра Путіна, все ще можливий. Про це заявив новий секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко.
- У російському військово-політичному керівництві ще чимало раціональних людей. На його думку, вони думатимуть й почнуть діяти, коли зрозуміють, що "ціна перебування з Путіним вища, ніж відхід від нього".
- Проте для України першочерговим є не саме відсторонення російського диктатора від влади, а одержання реальних гарантій безпеки, які б мали механізм дії у разі нової потенційної агресії проти нашої держави.