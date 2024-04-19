Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що таке рішення вкрай ризиковане й може дорого коштувати російському президенту.

Зверніть увагу Є одна важлива умова: коли можливий новий похід проти Путіна

Зазвичай закінчується так

Для диктатора найбезпечніші люди, які мають владу й доступ до його тіла. Путіна мало хвилюють (точніше відверто байдуже й начхати) росіяни, які ходять по вулицях, і їхні проблеми, тому російський президент не поїхав в Орськ після прориву дамби.

Зазвичай у таких режимах закінчується тим, що особистий охоронець або кухар тихо дасть по голові лідеру,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Як зазначив Жирнов, чиновників, депутатів та працівників держструктур відтепер не випускатимуть за межу Росії, бо диктатор боїться, що вони втечуть й почнуть давати інтерв'ю, у яких розповідатимуть як ухвалювалися таємні рішення. Відповідно тепер вони не зможуть використати свою власність за кордоном, подвійними громадянствами тощо.

Це дуже хороша інформація і справедливе рішення. Якщо вони підтримують злочинний режим Путіна й голосують за всі його божевільні законопроєкти, то тепер сидітимуть навіть гірше, ніж у Радянському Союзі, адже там випускали у відрядження, а тут Путін не хоче. Правильно зробить,

– мовив ексспівробітник КДБ.

За його словами, нарешті всі депутати зрозуміють чим для них реально закінчиться вся ця історія і можливо скинуть Путіна. Колись остання капля переповнить вазу й рано чи пізно це все ж таки відбудеться.

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"А відбувається це завжди зсередини, адже не народ з Орська, який кричав: "Путін допоможи", почне влаштовувати революцію. Навіть якщо теоретично уявити, що росіяни з Оренбурзької області доїдуть до Москви, вийдуть на площу, але всі ці мітинги розгонять", – додав Жирнов.

Чи можливий новий похід проти Путіна