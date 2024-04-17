Для російського диктатора немає нічого гіршого, ніж спілкуватися з росіянами. Особливо, які можуть ставити незручні запитання. Про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ. Зауважимо, що навіть російські пропагандисти на своїх ток-шоу відмовляються говорити про проблеми росіян у затоплених областях, стверджуючи, що є й важливіші проблеми.
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Чому Путін не відвідав постраждалі регіони
Російські регіони продовжують йти під воду, місцевих закликають евакуюватися. Серйозно затопило уже Курганську, Томську, Тюменську, Челябінську, Орську, Оренбурзьку області та Краснодарський краї.
Владімір Путін не особливо турбується про те, що частина Росії йде під воду та не відвідав жодну з постраждалих областей. Своє "занепокоєння" він виявив лише на словах, які не надто допомагають людям затоплених міст.
У цьому є логіка. Путін не є народним президентом. У нього вже минули "вибори", він переобрався, тому навіщо йому потрібно з якимось народом зустрічатися? Ще почнуть йому ставити незручні запитання. У нього ще не було інавгурації, то нащо він буде "змазувати" гарну картинку перед цим? Він боїться людей,
– наголосив Сергій Жирнов.
Зрештою, Путіну і немає чого сказати мешканцям затоплених регіонів. Хоч, звісно, російський президент не причетний до паводків, однак значним недоглядом є спеціальні спорудження, які б мали стримати негоду.
"Путін не любить щось пояснювати людям. Що він пояснить? Що 12 трильйонів рублів витрачають на війну, хоч навіть десятої частини цих коштів вистачило, щоб реконструювати всі ці дамби. Для нього війна та знищення України – найважливіше", – пояснив Жирнов.
Негода у Росії: останні новини
- Після руйнації дамби в Орську та сильних злив, вода підійшла до інших регіонів. Зокрема, критичною ситуація є в Томську. Рівень води в річці Томь піднявся на 99 сантиметрів за одну ніч, досягнувши 860 сантиметрів. Крім того, рівень води продовжить зростати, адже в регіоні оголосили штормове попередження.
- Хоч вода від Орська поступово мала б відходити, однак є ризик повторного підтоплення. Річ у тім, що на кордоні з Казахстаном трапився перелив через дамбу. Вода може прийти до Орська по річці Мендибай.
- Тим часом у Кремлі стверджують, що жертв внаслідок стихійного лиха не було. Втім це доволі швидко спростували російські журналісти, встановивши імена щонайменше п'яти жертв. Відомо, що один із загиблих не дочекався рятувальників. Насправді точна кількість жертв невідома.